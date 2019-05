LIVE MotoGP | GP Francia 2019 in DIRETTA | warm-up in tempo reale | Valentino Rossi in cerca

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Buongiorno e bentrovati alladel-up del GP di, quinto round del Mondialedi. Sul tracciato di Le Mans assisteremo all’ultimo turno di prove prima della gara che inizierà alle ore 14.00 e per i centauri della classe regina sarà importante effettuare le ultime verifiche prima del semaforo verde della corsa domenicale.va indi risposte. Il quinto posto di ieri in qualifica ottenuto in condizioni di asfalto umido hanno permesso al “46” di risalire la china dopo le tante difficoltà dei turni precedenti, come il 14° crono della classifica combinata dei tempi, con conseguenza inizio del time-attack in Q1, conferma.però è stato abile a risalire la china ed a centrare una prima fila importante per avere maggiori chance oggi. Ci sono però ancora dei nodi da sciogliere relativamente all’assetto ...

