Cosenza | detenuto extracomunitario evade dal carcere

(Di domenica 19 maggio 2019) Nicola De Angelis È evaso daldiundi 20 anni, posti di blocco sono stati predisposti in tutta la città. Poche ore fa è stato lanciato l'allarme e le forze dell'ordine si stanno coordinando per trovarlo Un 20enneè evaso daldinelle prime ore di questa mattina dopo essere arrivato da Reggio Calabria. L'allarme è scattato subito dopo e in concomitanza sono stati predisposti blocchi in tutta la città per cercare di catturarlo. È scattata una vera e propria caccia all'uomo da parte di polizia e carabinieri impegnati fin dalle prime ore dell'alba in posti di blocco e controlli a tappeto. Il ragazzo è vestito con un paio di pantaloncini e una maglietta, si legge su Repubblica, e ancora non è chiara la dinamica dell'evasione. Ilsarebbe fuggito quando si trovava ancora nelle celle di sicurezza poste ...

