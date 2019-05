Anticipazioni U&D | Andrea in villa con Klaudia e Natalia per la scelta

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Manca sempre meno alla conclusione dell'edizione 2018/2019 di Uomini e Donne, il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I tronisti si preparano alla lorodefinitiva: dopo circa quattro mesi, il percorso diZelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià è arrivato quasi alla sua conclusione ed è giunto il momento di fare il nome di colui o colei che continueranno a frequentare anche al di fuori del programma televisivo. A differenza di quanto è avvenuto nella scorsa edizione di febbraio, ladi fine anno dei tronisti non avverrà nel Castello medievale e non andrà nemmeno in onda in prima serata su Canale 5. La novità è che i tronisti trascorreranno un intero weekend all'interno di una, per poi compiere la loronegli studi di Mediaset....

