huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Unodi circa cinque metri per uno con la scritta ‘’ in italiano e in inglese è stato srotolato durante ildei leader sovranisti organizzato da Matteo Salvini indela Milano.Dal balcone da cui è stato srotolato è comparso un uomo vestito da Zorro con una spada di plastica in mano.

HuffPostItalia : Striscione al comizio sovranista in Piazza Duomo: 'Restiamo umani' - ilfoglio_it : Perché la censura di Bergamo, in occasione di un comizio elettorale di Salvini, viola il principio della pacifica l… - riccardomagi : Rimosso dai VdF a #Brembate (BG) uno striscione con su scritto “Non sei il benvenuto”. Era indirizzato #Salvini, lì… -