Motomondiale | GP Francia 2019 | il programma di sabato 18 maggio Palinesto tv e streaming

(Di sabato 18 maggio 2019) Il quinto round delentra nel vivo oggi,18, con lo svolgimento delle ultime prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di, in corso di svolgimento a Le Mans. Sulla versione ridotta del tracciato della leggendaria 24 Ore transalpina va in scena una giornata potenzialmente molto insidiosa e spettacolare in cui il maltempo dovrebbe giocare un ruolo da protagonista assoluto alla pari dei migliori interpreti globali del motociclismo. Nella MotoGP si profila una qualifica molto incerta ed entusiasmante, in cui potrebbero emergere dei possibili outsider come Jack Miller, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Cal Crutchlow che non hanno nulla da perdere in ottica classifica iridata. La lotta per il Mondiale al momento riguarda principalmente Marc Marquez, Alex Rins, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, racchiusi da appena 9 punti, ma non è da ...

