‘La Fagianata di Magrini’ | “Domani Roglic dà 35″ a Yates | 1’10” a Nibali e 3′ a Landa

(Di sabato 18 maggio 2019) Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. OTTAVA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 LA TAPPA DI OGGI: TANTO RUMORE PER NULLA La fanno sempre i corridori la corsa, in tanti non se la sono sentita di muoversi. Il percorso era abbastanza impegnativo nel finale, ma è andata bene anche a Valerio Conti: con soli due corridori in fuga lui era tranquillo, hanno lavorato le squadre di Ackermann, Ewan e anche un po’ quella di Demare. La tanto temuta discesa non è stata niente di che. Anche Gallopin aveva fatto una dichiarazione su Twitter un po’ brutta, ma l’arrivo non era pericoloso. Tanto rumore per niente. Ha vinto Caleb Ewan sfruttando il grande lavoro della Bora per Ackermann, che oggi non mi è sembrato incisivo come in altre ...

