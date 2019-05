Juve Agnelli mia scelta più difficile | Allegri emozionato

Agnelli : 'Sono qui per celebrare Max - allenatore che da solo ha scritto la storia Juve' : Ieri, la Juventus ha annunciato il doloroso divorzio da Massimiliano Allegri. Oggi Andrea Agnelli e il tecnico livornese sono stati protagonisti di una conferenza stampa, durante la quale le parti si sono salutate affettuosamente ricordando i momenti migliori di questo quinquennio vincente. La decisione di Agnelli Il presidente inizia il suo racconto dicendo che non risponderà a nessuna domanda sull'allenatore 2019/2020 perché vuole celebrare le ...

Allegri saluta la Juventus : “Scelta del presidente - un decisionista”. Agnelli : “Nessun condizionamento dai tifosi” : Massimiliano Allegri si congeda ufficialmente dalla Juventus anche se mancano ancora due partite di campionato. L’ (ormai ex) allenatore bianconero si presenta in conferenza stampa assieme al presidente Andrea Agnelli in un’atmosfera rilassata e sorridente. Anche se il tecnico si commuove più volte durante il discorso. Andrea Agnelli comincia elencando tutti i successi di Allegri in bianconero: “Ho trovato in Allegri un amico ...

Allegri e Agnelli insieme in conferenza - ma divisi sulle versioni. Max : «Ha scelto la Juve» : Tante le emozioni nella conferenza stampa congiunta di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli per spiegare l’addio dell’allenatore bianconero. Prende la parola il presidente Agnelli: «Giornata leggermente diversa dalle altre, per iniziare ricordo a chi farà le domande oggi che non risponderò a nessuna domanda sull’allenatore della Juve della prossima stagione. Un allenatore ci sarà e di questo potete stare tranquilli. Oggi sono ...

Il grazie di Agnelli ad Allegri : “Ha scritto la storia della Juve. Abbiamo capito che il ciclo era finito” : È in una conferenza stampa congiunta che il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri hanno illustrato le motivazioni che hanno portato alla risoluzione del contratto dell’allenatore. Ad ascoltarli in sala stampa, anche tutti i calciatori bianconeri....

