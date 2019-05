Francia | la Chiesa apre al riconoscimento dei figli dei preti

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Giuseppe Aloisi Un gruppo di "dei" è stato ricevuto, con le ufficialità del caso, dalla Conferenza episcopale francese: un passo verso ildeinon sono mai stati contati. Si sa solo che sono tanti e che lacattolica, per ora, è intervenuta mediante delle linee guida generali. La prima a intervenire era stata la Conferenza episcopale irlandese. Poi si è scoperto che anche il Vaticano, in via centralizzata quindi, aveva predisposto un documento del genere. Il giornalista Michael Rezendes, del noto team Spotlight del Boston Globe, ci disse un numero, in un'intervista rilasciata a IlGiornale.it: "migliaia". Forse proprio perché avere contezza della cifra esatta non è possibile. Qualche novità, ogni tanto, può essere raccontata. In, alcune persone appartenenti all'associazione Les Enfants du silence, che è costituita proprio ...

GHERARDIMAURO1 : RT @TgLa7: #Chiesa Francia apre a riconoscimento figli sacerdoti - Yogaolic : RT @TgLa7: #Chiesa Francia apre a riconoscimento figli sacerdoti - Dome689 : RT @TgLa7: #Chiesa Francia apre a riconoscimento figli sacerdoti -