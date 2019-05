Va a rubare al campo di calcetto ma c' è la partita dei carabinieri in corso | arrestato

today

(Di venerdì 17 maggio 2019) I militari - ancora in maglietta e pantaloncini - lo hanno sorpreso proprio mentre cercava di forzare gli armadietti

