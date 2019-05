Renault EZ-POD | il robot “pedonale” a batteria connesso e condiviso – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Veicolo esplorativo elettrico e autonomo per spostamenti on demand su brevi distanze”: è così chedefinisce EZ-POD, un simpatico concept 100% elettrico progettato per il trasporto di persone o la consegna delle merci, nonché una soluzione di micromobilità autonoma a bassa velocità (~6km/h). Il veicolo è ideato per destreggiarsi in ambienti riservati ai pedoni – come aeroporti, parcheggi o centri commerciali – ed è in tali scenari che sarà testato, in apposite aree dedicate. Secondo il costruttore della Losanga, in futuro EZ-POD potrebbe essere autorizzato per accedere a determinate strade pedonali o ad accostarsi agli ingressi degli edifici per avvicinarsi a persone a mobilità ridotta (anziani con pacchi della spesa, persone con bambini o bagagli…) o essere adoperato come follower nel caso di un’app di consegna tipo “follow me good delivery”. “Se saremo ...

