Morte improvvisa | Bambino Gesù | un’unita mobile per gli screening cardiologici

(Di venerdì 17 maggio 2019) Un’unitàattrezzata, con a bordo i tecnici di Cardiologia e Aritmologia dell’Ospedale Pediatrico, per effettuareelettrocardiografici nelle scuole primarie di Roma e del Lazio. L’iniziativa rientra nel progetto di prevenzione e sensibilizzazione ‘Una questione di cuore’, avviato dall’Ospedale della Santa Sede fin dal 2013 con il sostegno della Onlus La stella di Lorenzo. Il nuovo mezzo è stato messo a disposizione dei sanitari delgrazie ai fondi raccolti dall’associazione nata per volontà dei genitori di Lorenzo Fabbri, un ragazzo di 19 anni mancatomente nel 2012 a seguito di un malore. Grazie a quest’Unità, dotata di attrezzature d’avanguardia, gli studenti possono essere monitorati direttamente a bordo senza la necessità di effettuare i tracciati elettrocardiografici in classe, come accadeva fino a poco tempo fa. Il ...

