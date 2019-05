Maltempo : Zaia fa il punto sul dopo Vaia - 420 cantieri per 235 mln di euro (2) : (AdnKronos) - E’ stato previsto, infatti, di utilizzare i detriti che saranno recuperati per realizzare un terrapieno ed una pista ciclopedonale intorno al torrente Cordevole. “In questo modo l’arginatura permetterà anche un utilizzo del materiale e saranno evitati trasporti inutili su un territorio

Maltempo Veneto : mille volontari con Zaia ricordano la tempesta Vaia : “Non finiro’ mai di dire grazie a ciascuno di voi, siete la nostra forza, la parte piu’ bella della nostra societa’ come, ancora una volta, in occasione della terribile tempesta Vaia avete saputo dimostrare”. Cosi’ il presidente del Veneto Luca Zaia rivolgendosi agli oltre mille volontari della Protezione Civile e ai soccorritori che sono arrivati alla Spes Arena di Belluno dove la Regione del Veneto questa ...

Maltempo in Veneto : Borrelli annuncia via libera al piano Zaia : Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, ha annunciato questa mattina da Padova che il suo Dipartimento ha approvato e dato il via libera al piano del Commissario per il Maltempo. Si tratta del piano di interventi nei territori colpiti dalla tempesta Vaia dell’autunno 2018 che saranno realizzati nel 2019, presentato la scorsa settimana da Luca Zaia a Venezia. “Ringrazio il dottor Borrelli e la Protezione Civile ...

Maltempo : Zaia - in Veneto 350 cantieri per far rinascere territori colpiti da 'Vaia' (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda la pulizia boschi saranno aperti, in aggiunta a quelli già attivi, centinaia di cantieri, un numero da definire dopo il disgelo, perché al momento non si è ancora entrati in moltissime aree nei 30mila ettari colpiti da Vaia. La cifra di 2.500.000 di metri cubi di ma