L' aggiornamento di maggio di Xbox One introduce miglioramenti alla lista degli amici

Calendario anno scolastico 2019/20 regione per regione : inizio e fine lezioni - vacanze - aggiornamento ad oggi 16 maggio : In vista del nuovo anno scolastico 2019/2020, alcune regioni hanno già provveduto a deliberare il Calendario scolastico con l’indicazione dell’inizio e della fine delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza. A mano a mano che i calendari verranno pubblicati, provvederemo ai nostri lettori gli aggiornamenti regione per regione. Scuola, Calendario scolastico regione per regione per l’anno scolastico 2019/2020 Abruzzo: ...

Migliorano alla grande Huawei P30 e P30 Pro con l’aggiornamento di maggio giunto in Cina : Stanno venendo alla luce alcune considerazioni molto interessanti per quanto riguarda i vari Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che in tanti anche qui in Italia non vedono l'ora di ottimizzare l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo aver preso in esame più da vicino il confronto tra il top di gamma e l'ultimo competitor Android arrivato sul mercato, vale a dire OnePlus 7 Pro (trovate qui maggiori dettagli in merito), oggi 16 maggio occorre ...

Finalmente Red Dead Online non è più una Beta : tutte le novità dell’aggiornamento di oggi 14 maggio : Mentre il CEO di Take-Two guarda al futuro, Red Dead Online delinea un presente assai ricco. Anzi, proprio ricchissimo. La modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 - l'ultima avventura western di Rockstar Games apprezzatissima dalla critica e campione di incassi - festeggia infatti un traguardo importante nella giornata di oggi, 14 maggio 2019. La componente Online esce quindi dalla sua fase Beta, in cui si trovava fin dal lancio avvenuto a ...

TFA sostegno 2019 - elenchi ammessi alla prova orale : aggiornamento del 14 maggio : La prova scritta del TFA sostegno 2019 è in corso e alcune Università l’hanno già svolta e hanno pubbicato gli elenchi degli ammessi alla prova orale. DI seguito riportiamo le Università che hanno già pubblicato gli esiti, ricordando che solo la pagina del loro sito ha carattere di ufficialità. prova orale TFA sostegno 2019 L’allegato C contiene i criteri della prova orale del TFA sostegno 2019, che sono: la valutazione è ...

Niente da fare con l’aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S7 : le ultime novità : Ci sono segnali contrastanti tra quelli che possiamo prendere in esame in questi giorni per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7, almeno per quanto concerne lo sviluppo software dello smartphone. Proprio nella giornata di ieri, infatti, abbiamo preso atto che la distribuzione dell'aggiornamento di aprile sia stata avviata anche in Europa, al punto che persino i modelli disponibili nel Regno Unito hanno iniziato questo percorso. Qui ...

Chiarimenti ufficiali e definitivi su Honor 8 a proposito dell’aggiornamento Oreo il 10 maggio : Da tempo stiamo monitorando la situazione riguardante uno smartphone ancora oggi molto apprezzato in Italia, vale a dire il cosiddetto Honor 8. Poco più di un mese fa ho condiviso un bilancio sul device raccogliendo alcune informazioni qua e là, come potrete notare dal report nello specifico. Tuttavia, oggi 10 maggio ritengo di poter passare a contenuti più "sostanziosi" per tutti quelli che vogliono saperne di più sul futuro del modello dal ...

Addirittura 67 vulnerabilità risolte per i Samsung Galaxy : delicato e pesante l’aggiornamento di maggio : Sarà molto delicato l'aggiornamento di maggio per tutti i Samsung Galaxy destinati a toccare con mano il pacchetto software, almeno stando alle informazioni preliminari venute alla luce questo martedì. Dopo alcuni giorni di attesa, infatti, il produttore coreano si è finalmente sbilanciato sul nuovo upgrade, fornendoci alcuni spunti davvero interessanti che possiamo iniziare a condividere con voi. Cerchiamo dunque di scendere maggiormente in ...

In sicurezza Huawei P20 e P20 Pro anche in Italia : aggiornamento 270 dal 4 maggio : Mai annoiati con un Huawei P20 e P20 Pro. Il riferimento, più che chiaro, è ai possessori di entrambi i top di gamma che in queste ore stanno cominciando a ricevere un nuovo aggiornamento per il proprio device: si tratta dell'aggiornamento 270 che include l'ultima patch di sicurezza disponibile per le ammiraglie del 2018. Gli sviluppatori continuano a supportare i device senza alcuna battuta d'arresto e di certo questo non può fare che piacere a ...

