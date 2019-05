Il saluto romano è reato | adesso sciogliamo i gruppi neofascisti

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Presidio di Forza Nuova per Desirèe Mariottini, 27 ottobre 2018, Roma (foto: Michele Amoruso/Ipa) Così come il fascismo non è un’opinione, ma un’ideologia sconfitta dalla storia e vietata dalle leggi, anche ilnon è un gesto praticabile. La ricreazione è finita, per amici, cugini e parenti lontani delle galassie nere, che abbiano o meno consapevolezza di ciò a cui dicono di credere. Se ce n’era bisogno, la Cassazione è tornata a ribadire come ila mano tesa costituisca una “manifestazione esteriore tipica di un’organizzazione politica perseguente finalità vietate” sulla base della legge Reale-Mancino. Per questo, non può considerarsi fatto tenue e non punibile. Va condannata, specialmente se espressa in un luogo istituzionale come un consiglio comunale, nel caso specifico quello di Milano. Dunque sentenza confermata a un mese e dieci giorni di reclusione, con pena ...

