Voli di Stato, polizia: Salvini li ha utilizzati 19 volte in 11 mesi (Di giovedì 16 maggio 2019) Sulla questione dei Voli di Stato utilizzati dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, interviene anche il Dipartimento della Pubblica sicurezza: "Il ministro dell'Interno, negli undici mesi di permanenza al Viminale, ha utilizzato gli aerei della polizia di Stato per 19 tratte, per la durata media di un'ora, che fanno riferimento a 10 giorni”. E lo stesso Salvini commenta: "L'inchiesta fa ridere".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 16 maggio 2019) Sulla questione deididal ministro dell'Interno, Matteo, interviene anche il Dipartimento della Pubblica sicurezza: "Il ministro dell'Interno, negli undicidi permanenza al Viminale, ha utilizzato gli aerei delladiper 19 tratte, per la durata media di un'ora, che fanno riferimento a 10 giorni”. E lo stessocommenta: "L'inchiesta fa ridere".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

repubblica : Nei tour che lo tengono lontano dal ministero, Salvini usa spesso gli aerei della Polizia. Abbiamo ricostruito una… - simonabonafe : Salvini apre bocca, lo #spread schizza in alto e pagano gli italiani. Al Viminale non si presenta mai e pagano gli… - repubblica : Voli di Stato per i comizi, la Corte dei Conti indaga su Salvini -