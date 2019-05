Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Da alcuni mesi i media parlano di un fatto personale della showgirl. Tutto è cominciato quando la famosa soubrette ha annunciato durante le trasmissioni televisive Domenica in e Domenica Live il suo imminente matrimonio con il presunto imprenditore Mark Caltagirone. Succede che quest'ultimo vuole mostrarsi alle telecamere solo il giorno delle sue nozze, sostenendo di avere una esclusiva d'immagine con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Ma le nozze vengono rimandate due volte e il pubblico arriva a pensare che l'uomo in questione in realtà non sia mai esistito. Ad avvalorare questo spunta sempre qualche nuova prova. Le foto che fanno dubitare dell'esistenza di Mark Caltagirone Sulla faccenda della coppia di cui si è detto poc'anzi alcuni giornalisti hanno aperto un'inchiesta. Per esempio, dal settimanale 'Chi' emerge che una delle agenti dellasi è rivolta a una ...

VKaporicci : Romina Bandera sul caso Pamela Prati: 'Di certo c'è che sono stata usata' - infoitcultura : Romina Bandera contro Pamela Prati:”Ho le prove che Mark Caltagirone non esiste” - LadyNews_ : “Pamela Perricciolo mi ha raggirato e Marco Caltagirone non esiste”, lo sfogo della disegnatrice Romina Bandera -