Rabbit di Koons opera d’arte più costosa della storia

(Di giovedì 16 maggio 2019) "", il gia' celebre coniglio di plastica gonfiabile in acciaio realizzato nel 1986 dello statunitense Jeff, e' ora l'd'arte piu'tra gli artisti viventi. Per i critici d'arte, a cominciare dalla casa Christie's, che lo ha battuto all'asta per una cifra record di 91,1 milioni di dollari, si tratta di una delle sculture iconichedell'arte del secolo scorso, un'fondamentale, carica di significati e contraddizioni che poi sono le stessesocieta' contemporanea. Il coniglietto, alto 91,4 centimetri, e' una scultura realizzata con un calco in acciaio inossidabile che gli da' quella lucentezza minimalista, facendolo apparire come il protagonista di un cartone animato.Per i critici il "" e' allo stesso tempo "carino e imponente, divertente e frivolo, esuberante e perfetto, vacuo, monouso e immortale". Come pochi altri ...

