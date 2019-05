Mafia | Fiammetta Borsellino | ' Perché non è stato fatto confronto Scarantino-Andriotta?'

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'Perché i tre imputati non parlano del depistaggio?' : Caltanisetta, 16 mag. (AdnKronos) - "Io non sento di dire niente ai tre imputati , forse sono loro che dovrebbero sentire l'esgenza di dire qualcosa e di fare delle dichiarazioni, anche spontanee...". Così, all'Adnkronos, Fiammetta Borsellino , la figlia minore del giudice Paolo Borsellino , a margine

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'dal Csm nessuna risposta - ma il 23 maggio ci saranno tutti' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "E' inammissibile che tutto questo sia successo sotto gli occhi di poliziotti e magistrati. Ritengo che oggi il non accertamento delle responsabilità anche da parte degli organi superiori della magistratura sia l'ennesima non risposta a tutto quello che è accadut

Mafia : Fiammetta Borsellino - 'offensivo avere addebitato strage a uno come Scarantino' : Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - "E' offensivo avere addebitato a uno come Vincenzo Scarantino la strage in cui è morto mio padre, semplicemente offensivo. Da quello che emerge dalla sua deposizione non posso che dire che questo. Sono esterrefatta". Lo ha detto all'Adnkonos Fiammetta Borsellino,