Mafia | ex pentito Scarantino | ' La Barbera mi diceva che ero Buscetta junior' **

liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Caltanissetta, 16 mag. (AdnKronos) - Arnaldo La, l'ex capo della Squadra mobile di Palermo, che guidava il gruppo 'Falcone e Borsellino' "misempre che io ero come, mi chiamava ''. Mi davano lezioni di grammatica con i video di, ma io non valevo un cap

TgrSicilia : Processo sul presunto depistaggio di via D'Amelio, depone Scarantino In aula nel Tribunale di Caltanissetta, nascos… - TV7Benevento : Mafia: ex pentito Scarantino, 'decisi di collaborare perché stanco di essere picchiato'... - Ant_Sansonetti : RT @TgrSicilia: Processo sul presunto depistaggio di via D'Amelio, depone Scarantino In aula nel Tribunale di Caltanissetta, nascosto dietr… -