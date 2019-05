La tragedia dopo il divorzio | uccide i figli e poi si suicida

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Aurora Vigne È il giorno della festa della mamma quando Mandeep Singh, un 37enne di Fort Worth, carica i suoiin macchina in attesa di compiere il gesto fatale Ha ucciso i suoie poi ha bruciato i loro corpi. Subito, si è tolto la vita. Laha avuto luogo nella Contea di Cooke, in Texas. È il giorno della festa della mamma quando Mandeep Singh, un 37enne di Fort Worth, carica i suoiin macchina in attesa di compiere il gesto fatale. Il piccolo Ajit Singh Birring ha solo quattro anni e la sua sorellina, Mehar Kaur, ne ha tre. Non è chiaro da quanto tempo meditasse l'omicidio. La macchina accosta in un luogo isolato e Mandeep lie dà fuoco all'auto. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti che hanno visto salire una colonna di fumo. Come riporta Il Messsaggero, gli agenti una volta sul posto si sono trovati davanti una ...

