ilfogliettone

(Di giovedì 16 maggio 2019) La voce potente e lirica, ma anche pop die intense melodie ricche di romanticismo danno vita a "From Now On", il nuovo album dell`artista, distribuito da BFD / Sony Orchard. Anticipato dal singolo "Fine non ha mai", con questo nuovoil tenore di origini sine ha voluto produrre un album che rispecchi lo stile italiano "pop-" per riportare, in veste rinnovata, un'amata tradizione che risale a un secolo fa: quella di Enrico Caruso e Mario Lanza.Ci sono voluti 6 anni per realizzare "From Now On", registrato, prodotto e mixato con Matteo Cifelli per NewArias Entertainment LLC, fra New York, Londra, Milano, Firenze, Marsala e Ragusa. I 12 brani delsono stati scritti da autori italiani e internazionali, tra cui Cheope Mogol, Paolo Marioni, Antonio Galbiati, Eugenio Vinciguerra, Jeff Franzel, Vincenzo Incenzo, Peppe Arezzo e Fernando ...

ilfogliettone : Esce 'From now on', disco pop-operistico di Jonathan Cilia Faro - - xknowwhyx : Ma perché spiderman far from home in Italia esce una settimana dopo l’uscita americana @ Marvel Italia: cosa ti ho fatto di male COSAAAAA - Cla_from_mars : Ma io ora come faccio senza Umberto? Tanto si sa già che esce lui #amici18 -