De Rossi | audio WhatsApp | «Io malato? Datemi 100 000 euro a partita e vediamo»

Roma - l’audio di De Rossi agli amici : “Ho detto ai dirigenti ‘datemi 100mila euro a partita e vediamo se sto male'” : “Ho detto ai dirigenti: ‘Datemi 100mila euro a partita e vediamo se sto male. Se gioco dieci partite, mi date un milione. Se non gioco, resto gratis”. È un passaggio di un audio vocale che Daniele De Rossi ha inviato ad amici dopo l’addio, obbligato, alla Roma, in cui svela alcuni retroscena della trattativa. Serie A | Di F. Q.. Daniele De Rossi lascerà la Roma: “Con ...

Daniele De Rossi - Claudio Ranieri attacca la Roma : "Meritava un altro trattamento" : "Il futuro della Roma e i progetti di Pallotta? Io questo non lo so, tra due partite il mio compito finisce. Ci sta che ci siano dei ricambi, è successo anche da altre parti in Italia. Forse però a Daniele, che è una bandiera storica, questa cosa andava detta in un altro modo. Non è stato fatto e qu

"Con De Rossi comportamento sbagliato" - ha detto Claudio Ranieri : "A Daniele forse andava detto in un'altra maniera. Essendo il capitano e avendo i tifosi un rapporto cosi' stretto con la squadra, era consigliabile un altro comportamento. Quanto è successo non incide comunque nella mia gestione da allenatore". Claudio Ranieri a Trigoria durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato sera Sassuolo-Roma parla del modo con cui è finita dopo 18 anni l'avventura di Daniele De Rossi ...

