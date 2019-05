CRISI DI GOVERNO | Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così | “Salvini è triste!”

Economisti al governo Conte : Dica cosa vuole fare : alzare tasse - rivedere spesa o rischiare una CRISI : Le università hanno scritto una lettera-appello indirizzata al governo Conte, pubblicata su Repubblica.it: "Occorre che il governo chiarisca quale strada intende percorrere: se aumentare ora la pressione fiscale, rischiare una crisi finanziaria o, infine, impegnarsi in una seria revisione della spesa pubblica e delle promesse elettorali. Questi problemi riguardano le famiglie e le imprese italiane e prescindono da interessi di parte e ...

CRISI GOVERNO - GIORGETTI 'ESAUSTO' DEL M5S/ 'Se liti proseguono - dopo le Europee...' : CRISI di GOVERNO in vista? Giancarlo GIORGETTI, numero due della Lega, sottolinea: 'Con questi litigi impossibile andare avanti con M5s'.

Segnali di disgelo 5 Stelle-Lega Macché CRISI - il governo va avanti : Tanto tuonò che non piovve. Nel ping-pong quotidiano tra 5 Stelle e Lega, che ormai litigano praticamente su tutto, la novità rilevante di oggi è che in realtà, sotto sotto, non c'è alcuna voglia di rompere e dopo la fatidica data del 26 maggio, che ormai... Segui su affaritaliani.it

Salvini? Se a Di Maio non va bene non si scandalizzi : apra la CRISI. Ma se ci resta insieme al governo - è meglio se sta zitto : Alcuni vigili del fuoco in provincia di Bergamo hanno impegnato un’autoscala per raggiungere uno striscione di contestazione a Matteo Salvini. I pompieri, che sono benemeriti, dovrebbero provare vergogna per queste azioni di ripulitura cui sono stati chiamati. Immagino invece che sarà piena di onori la direttrice di Rai Uno che ha revocato tre serate a Fabio Fazio in quanto sta sui coglioni al Salvini medesimo. “La Rai è pagata con i soldi ...

Matteo Salvini - mina sul governo : verso la CRISI. Giuseppe Conte sconvolto - il ruolo di Sergio Mattarella : Ad agitare il governo ora ci si mette il decreto sicurezza-bis presentato dalla Lega e da Matteo Salvini. "Una mina", secondo Giuseppe Conte e grillini sulla quale potrebbe davvero cadere l'esecutivo. Luigi Di Maio infatti considera il provvedimento - con cui verrebbe neutralizzato Danilo Toninelli

Governo - Zingaretti : se ci sarà CRISI si torni al voto : Governo: Se si arriverà ad una crisi di Governo, la soluzione corretta è ridare la parola agli italiani perchè il livello della crisi è drammatico

Dopo le Europee ci può essere una CRISI di governo. A questa condizione : Fino alle Europee sarà una guerra di posizione nella maggioranza, con il Movimento 5 stelle e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che intendono porre dei 'paletti' a Matteo Salvini. Anche Dopo le Europee, perché - riferiscono fonti di governo M5s - è possibile un aggiornamento del contratto per trovare "un punto di equilibrio" tra le due forze che hanno sottoscritto il patto, ma i punti del programma non si cambiano, "ogni cosa andrà ...

La cannabis mette in CRISI il governo : La parola crisi è stata pronunciata per la prima volta dalla nascita del governo. Salvini l'ha sfoderata a proposito della droga, minacciando di far saltare tutto : "Sono pronto a mandare l'esecutivo ...

Di Maio avverte : “Il governo va in CRISI per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

