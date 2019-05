Concorso d' eleganza Villa d' Este - Tutto pronto per l' edizione dei 90 anni

quattroruote

(Di giovedì 16 maggio 2019) Meno otto giorni allapertura del(24-26 maggio). Unspeciale, quella del 2019, che fggia i 90dellevento ma anche i 90di BMW nella produzione di automobili, nellambito di una collaborazione che da ventivede la Casa bavarese co-organizzatore della kermesse dedicata alle storiche.Auto dautore e da cantautore. Come sempre, in riva al Lago di Como sfileranno gemme preziose: 50 auto depoca, più sei prototipi, a cui si affiancheranno 46 motociclette. Tra le invitate a quattro ruote figurano ben dieci Ferrari e la vincitrice dellultimadi Pebble Beach, lAlfa Romeo 8C 2900 Touring Berlinetta. Innella categoria D Into the rocknroll era cè unAlfa Romeo 1900 Super Sprint La Flèche della carrozzeria Vignale uscita dal prestigioso garage di Corrado Lo Presto. Tra le altre, non mancheranno poi delle rarità passate per le ...

Snari1979 : RT @peugeotitalia: #Peugeot espone e-Legend Concept nell’ambito del prestigioso concorso di eleganza di Villa d’Este. Leggi l'articolo comp… - Pezzone73 : RT @peugeotitalia: #Peugeot espone e-Legend Concept nell’ambito del prestigioso concorso di eleganza di Villa d’Este. Leggi l'articolo comp… -