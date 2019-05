Rivoluzione supermercati | Conad e Auchan | da oggi cambia tutto

today

(Di martedì 14 maggio 2019) L'annuncio ufficiale: "Entra inuna parte importante dei circa 1.600 punti vendita diRetail Italia...

JeDoremi : RT @JeDoremi: @tagadala7 Senza luce non si vive! Giusto,eccola la Rivoluzione silenziosa,basterebbe che un numero di persone, come recita l… - JeDoremi : @tagadala7 Senza luce non si vive! Giusto,eccola la Rivoluzione silenziosa,basterebbe che un numero di persone, com… - sceltaetica : Dall’ #Inghilterra all’ #Olanda, dove nel 2018 ha aperto #Ekoplaza, una catena supermercati biologici plastic-free:… -