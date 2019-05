Nuovo gruppo di Camorra nel Napoletano | 11 arresti e un maxisequestro

Lombardia : Marco Fumagalli Nuovo capogruppo M5S : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Marco Fumagalli è stato nominato nuovo capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Lombardia. Fumagalli subentra ad Andrea Fiasconaro e sarà in carica per un anno secondo la rotazione adottata dal gruppo regionale. Fumagalli è iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2009

Di Maio : “Salario minimo sarà legge entro agosto. Pronti per Europee - 8 movimenti parteciperanno a Nuovo gruppo con M5s” : Prima le Europee, il 26 maggio, con il M5s che ha “l’obiettivo di essere determinanti” e si prepara a formare un nuovo gruppo all’Europarlamento con “otto movimenti” Pronti a partecipare. Poi la “seconda fase del nostro governo” che ha al centro il ceto medio e come primo obiettivo far diventare legge il salario mimino orario: “Questa settimana si chiudono gli emendamenti ed entro agosto ...

Elezioni europee - Verhofstadt annuncia lo scioglimento dell’Alde : “Nascerà un Nuovo gruppo pro-Ue con Macron” : L’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (Alde) si scioglierà per fondare un nuovo gruppo che accoglierà anche La République En Marche di Emmanuel Macron in vista delle Elezioni europee del 23-26 maggio. Quella che era una fusione nell’aria da tempo, messa in discussione da periodiche smentite, soprattutto da parte dei macronisti, è stata ufficializzata dal capogruppo dei Liberali, Guy Verhofstadt, in occasione ...

Gruppo FCA - Per il Nuovo impianto a Detroit si tratta sugli incentivi : Il Gruppo FCA ha chiesto allo Stato del Michigan 160 milioni di dollari (143 milioni di euro) di agevolazioni fiscali per il progetto di un nuovo complesso industriale nella città di Detroit. La richiesta, secondo un portavoce citato da diversi organi di stampa locali, deve comunque essere ancora approvata mentre le trattative tra il produttore italo-statunitense e le autorità statali e comunali sono attualmente in una fase di stallo a causa ...

Un gruppo di giocatori di football ha provato in anteprima il Nuovo Call of Duty : Nell'ultimo periodo hanno cominciato a circolare diversi rumor riguardo al nuovo Call of Duty, e più precisamente riguardo un ipotetico Call of Duty: Modern Warfare 4. Naturalmente il tutto è da prendere con le pinze, tuttavia a gettare altra benzina sul fuoco ci hanno pensato alcune immagini secondo qui un gruppo di giocatori professionisti di football avrebbe provato in anteprima il nuovo titolo della famosa saga di Activision.Come riportano i ...

Nuovo primato per i BTS : sono il primo gruppo di k-pop in vetta alla classifica album britannica : Non li ferma più nessuno! The post Nuovo primato per i BTS: sono il primo gruppo di k-pop in vetta alla classifica album britannica appeared first on News Mtv Italia.

“Sconti fino a 500 euro” e tasso zero nel Nuovo volantino Expert del gruppo Gaer : Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Sconti fino a 500 euro", che sarà valido dal 26 aprile all'8 maggio 2019 nei punti vendita aderenti del gruppo Gaer: ecco le offerte su smartphone, tablet Android e accessori. L'articolo “Sconti fino a 500 euro” e tasso zero nel nuovo volantino Expert del gruppo Gaer proviene da TuttoAndroid.

Gruppo BMW - Bernd Körber è il Nuovo responsabile della Mini : Il Gruppo BMW ha nominato Bernd Körber nuovo responsabile del marchio Mini con validità effettiva dal mese di aprile. Il manager prende il posto di Sebastian Mackensen e torna alla Mini dopo una serie di esperienze in Germania e in Cina in seno al marchio BMW.Elettrica a fine 2019, GP nel 2020. Il compito di Körber sarà quello di accompagnare la Mini verso l'introduzione della prima versione elettrica di grande serie, la Cooper SE, che abbiamo ...

Elezioni europee - Di Maio : “Faremo un gruppo Nuovo lontanissimo dall’estrema destra intollerante” : Il vicepremier Luigi Di Maio in un posto sul blog delle Stelle commenta l'esito del secondo turno di votazioni per la scelta dei candidati del M5S alle Elezioni europee: "Presto vi presenterò questi 76 candidati e li presenteremo a tutti gli italiani. I nostri candidati per le europee li abbiamo scelti insieme con delle votazioni online".Continua a leggere

Carlos Ghosn - ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan - è stato arrestato di Nuovo in Giappone : L’ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, è stato arrestato di nuovo in Giappone; era stato rilasciato su cauzione a inizio marzo, dopo 108 giorni di detenzione. Ghosn era stato arrestato in novembre con l’accusa di avere trattenuto per sé

Caschi Nolan ceduta ai francesi Il Nuovo gruppo sarà tra i leader mondiali : Il presidente Vergani: «Partner giusto per mantenere la produzione a Brembate Sopra». Tra le aziende controllate dalla società transalpina anche la Shark che opera nello stesso settore.

Il Nuovo gruppo Ue del M5s rischia di morire nella culla : La strada del Movimento 5 stelle in vista delle elezioni europee è tutta in salita. Con la Brexit alle porte e il possibile addio dell'alleato di maggior spessore, l'Ukip di Nigel Farage, l'attuale contenitore politico dei grillini, l'Efdd, resta in piedi solo grazie alla destra tedesca dell'Afd. Ce

Serie A Cagliari - Pellegrini e Klavan di Nuovo in gruppo : Cagliari - Allenamento pomeridiano, ad Asseminello, per i rossoblù. Sorride il tecnico dei sardi Rolando Maran che, oltre a gioire per il primo gol in Nazionale di Barella contro la Finlandia , ha ...