Lenovo Smart Clock si prepara all’esordio sul mercato

Lenovo Z6 Pro - lo smartphone dedicato alla Ferrari : (Foto: Weibo) Appare su Weibo lo speciale Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition che è una versione in edizione limitata ed esclusiva del top di gamma cinese con il colore e il logo del cavallino rampante della celebre casa automobilistica italiana. Per ora non è ancora chiaro se e quando uscirà in Cina così come nel resto del mondo, ma è confermata la sua esistenza sul social network locale e alcuni dettagli di questo smartphone, ultimo di una lunga ...