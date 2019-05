La cura del tumore metastatico del colon-retto | tanti i fattori da considerare

La procura di Agrigento convalida il sequestro probatorio della Mare Jonio : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo hanno convalidato il sequestro probatorio della nave Mare Jonio, della Ong Mediterranea, sbarcata venerdì a Lampedusa dopo avere salvato 30 migranti in acque libiche. L'ufficio diretto da Luigi Patronaggio ha ratificato il provvedimento adottato su iniziativa della Guardia di finanza, ritenendolo necessario - sottolineano fonti della procura - ...

La procura di Agrigento convalida il sequestro della Mare Jonio : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo hanno convalidato il sequestro probatorio della nave Mare Jonio, della Ong Mediterranea, sbarcata venerdì a Lampedusa dopo avere salvato 30 migranti in acque libiche. L'ufficio diretto da Luigi Patronaggio ha ratificato il provvedimento adottato su iniziativa della Guardia di finanza, ritenendolo necessario - sottolineano fonti della procura - ...

Mare Jonio - la procura di Agrigento non convalida il sequestro della nave : La procura di Agrigento non ha convalidato il sequestro preventivo della nave Mare Jonio, l'imbarcazione del progetto Mediterranea che ha soccorso in Mare 30 migranti, fatti sbarcare venerdì a Lampedusa. I pm hanno invece disposto il sequestro probatorio dell'imbarcazione per effettuare ulteriori accertamenti.Continua a leggere

Le proprietà curative (e dimagranti) del gin tonic che non ti aspetti : Difficoltà respiratorie o qualche chilo di troppo? Bevi un gin tonic e starai meglio! Questo è il risultato di uno studio promosso dalla Asthma UK dove il gin ha dimostrato di dare sollievo a chi soffre di rinite allergica e Inoltre, secondo un altro studio gli effetti del gin sono ottimi per il nostro metabolismo e anche se può sembrare assurdo, la reazione del nostro corpo è quella di bruciare più calorie quando lo assumiamo (sempre senza ...

Ora sul blitz dell'elemosiniere del Papa indaga la procura : Cristina Verdi Il Gruppo Acea presenta un esposto contro ignoti in procura dopo che l'elemosiniere del Papa ha rotto i sigilli della cabina elettrica del palazzo occupato Spin Time Labs per riallacciare le utenze degli occupanti morosi: "Atto dovuto" Sul blitz dell'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, nel palazzo occupato dai movimenti per la casa in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, sarà presentato un ...

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2019 : Luca curatoli e Aldo Montano eliminati ai quarti. Max Hartung batte in finale Aron Szilagyi : Gli azzurri si fermano ai piedi del podio nella gara individuale di Madrid della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane spagnole i nostri portacolori non sono riusciti a trovare l’acuto nella giornata odierna, dovendosi accontentare di un piazzamento. Festeggia invece il tedesco Max Hartung, che batte in finale l’ungherese Aron Szilagyi all’ultima stoccata (15-14) al termine di un assalto molto combattuto e centra così il secondo ...

Un altro assaggio della modalità scura di WhatsApp : foto : Non si danno per vinti gli sviluppatori di WhatsApp, più che mai intenzionati a portare la modalità scura all'interno dell'app di messaggistica istantanea, allo scopo di far riposare gli occhi e di dare tregua alla batteria dei nostri smartphone. La funzione non è ancora disponibile, ma i developers stanno lavorando sodo per integrarla al più breve possibile. Nella versione beta 2.19.85, che potrete scaricare da qui su APKMirror (come semplice ...

Caso Scieri - la procura di Pisa dispone la riesumazione della salma dopo 20 anni : Nuovi esami sul corpo del parà siciliano, trovato senza vita nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. Tre gli indagati per la sua morte

Calcio - la Procura Figc chiede la retrocessione in C del Palermo : Accolta la richiesta del Benevento di essere ammesso come terza parte interessata. La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

Casal Bruciato - procura di Roma indaga : “Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sui fatti avvenuti nei giorni scorsi a Casal Bruciato, zona est della Capitale. Il reato per cui si procede è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, così come sancito dall’ articolo 604 bis del codice penale. A piazzale Clodio è stata depositata una prima informativa della Digos. Al momento il fascicolo è contro ignoti, ma gli inquirenti proseguiranno nell’ analisi ...