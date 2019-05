I tedeschi scherzano sul neoliberismo e ci superano pure nella satira

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Se volete una cartina di tornasole del motivo per cui la Germania domina l’Europa, dovete dare un occhio (anche) al livello della sua comicità. Ciò di cui un paese sa ridere è uno specchio di ciò che quel paese, a tutti gli effetti, sa. Non si può ridere, infatti, di ciò che si ignora. Affinché la potenza evocativa di una battuta si sprigioni, sono indispensabili due requisiti: un autore satirico consapevole delle sfumature ridicole di un argomento e un pubblico ferrato su quell’argomento. Ciò premesso, se ne avete modo, guardatevi il video in lingua tedesca con sottotitoli italiani “La Anstalt e i neoliberali del Mont Pelerin Society”. Gli Anstalt sono un duo comico.clip in questione si esibiscono davanti a un folto pubblico, mettendo in scena un ipotetico salotto televisivo in cui un paio di sprovveduti ingenui si confronta con tre ospiti di riguardo (un’intellettuale, un ...

