Forlì-Cesena | acqua e neve fanno tracimare la diga di Ridracoli | le spettacolari immagini

(Di martedì 14 maggio 2019) Dalle preoccupazioni per una possibile crisi idrica, per via dell’inverno secco, alla tracimazione nel giro di pochi giorni. Rispetto all’anno scorso, ladi, in provincia di, è “esplosa” tre mesi dopo. Ad accelerare il fenomeno, abbastanza comune ma sempre spettacolare, le nevicate fuori stagione e il maltempo di queste ore. Così l’invaso ha superato i 33 milioni di metri cubi e l’ha fatto un salto di più di cento metri. Cronaca Di F. Q.. Maltempo, Emilia-Romagna in ginocchio: fiumi esondati, frane e smottamenti. Nel Modenese la situazione è critica Video Facebook/Parco Nazionale Foreste Casentinesi L'articololadi: ledel “salto” da 100 metri proviene da ...

