Ecco OnePlus 7 Pro in tutto il suo splendore nel video ufficiale

Il design di OnePlus 7 Pro non ha più segreti : Eccolo nelle prime immagini hands on : A poche ore dalla presentazione ufficiale, OnePlus 7 Pro è comparso in alcune chiarissime immagini hands on nella colorazione Nebula Blue.

Difficile chiedere immagini più chiare di queste su OnePlus 7 : Ecco le colorazioni Nebula Blue e Mirror Grey : Le colorazioni mostrate sono Nebula Blue e Mirror Grey, due su tre visto che la rassegna sarebbe potuta essere completa solo con la presenza della terza

Ecco immagini e prezzi degli accessori ufficiali dei OnePlus 7 : Ecco immagini e prezzi degli accessori ufficiali dei OnePlus 7, che saranno presentati nella giornata di domani 14 maggio 2019.

Android Q beta è pronto al download per OnePlus 6T - 6 - Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G : Ecco ciò che c'è da sapere : OnePlus e Xiaomi hanno rilasciato le beta di Android Q per i loro top di gamma: ecco i dettagli per OnePlus 6T, OnePlus 6, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi MIX 3 5G

OnePlus 7 Pro non ha più segreti : Ecco tutte le caratteristiche tecniche e nuovi render stampa : Grazie alle indiscrezioni pubblicate dal leaker Ishan Agarwal, siamo in grado di avere un quadro completo della scheda tecnica di OnePlus 7 Pro.

Difficile chiedere immagini più chiare di queste su OnePlus 7 Pro : Ecco le colorazioni Nebula Blue e Mirror Grey : Le colorazioni mostrate sono Nebula Blue e Mirror Grey, due su tre visto che la rassegna sarebbe potuta essere completa solo con la presenza della terza

Dall'account Twitter dell'azienda - Ecco due video teaser criptici su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro : Il primo è accompagnato da una didascalia che tramite l'hashtag indica a quale dei due smartphone fa riferimento

OnePlus 7 e 7 Pro si avvicinano al lancio - Ecco le specifiche complete : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro sono sempre più vicini al lancio ufficiale, è arrivato quindi il momento di riepilogarne le probabili specifiche tecniche.

OnePlus cala i veli dalla fotocamera grandangolare di OnePlus 7 Pro : Ecco il primo sample : Adesso i dubbi possono abbandonare la scena, semmai ce ne fossero stati: il modulo fotografico di OnePlus 7 Pro avrà un sensori ad ampio campo visivo

Sei mesi dopo avete voglia di rinnovare OnePlus 6T? Ecco tutte le ROM e i kernel disponibili : Grazie alla possibilità di sbloccare il bootloader senza perdere la garanzia, la disponibilità di ROM e kernel per i OnePlus è stata sempre molto elevata

OnePlus 7 Pro sarà lo smartphone OnePlus più costoso di sempre : Ecco i prezzi : A tre settimane dalla presentazione di OnePlus 7 Pro, trapelano i probabili prezzi in Europa di quello che sarà il più costoso smartphone OnePlus di sempre.

OnePlus 7 arriva il 14 maggio - Ecco come sarà : (foto: Twitter @OnLeaks) Finalmente è stata comunicata la data di presentazione di OnePlus 7: il prossimo top di gamma della società cinese sarà svelato il prossimo 14 maggio con quattro eventi sparsi per il mondo, ad abbracciare tutti i principali mercati moderni. Per l'Europa l'appuntamento sarà alle ore 16 di Londra (le ore 15 italiane) presso lo scenografico club Printworks. Negli Stati Uniti ci si riunirà presso il Pier 94 di New York alle ...

Potrebbero essere tre le varianti di OnePlus 7 in arrivo il 14 maggio - Ecco nuovi dettagli : Potrebbero essere tre le varianti di OnePlus 7, con il modello Pro che potrebbe arrivare in versione 4G e 5G, con specifiche tecniche da urlo.

OnePlus 3 e OnePlus 3T sono ancora vivi : Ecco la prima beta della OxygenOS 9 con Android 9 Pie : OnePlus rilascia la prima beta della OxygenOS 9 con a bordo Android 9 Pie per OnePlus 3 e OnePlus 3T, ecco tutte le novità.