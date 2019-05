Veneto | dal candidato leghista frasi contro i migranti e i libri di Gramsci

Vittorio Veneto - si ritira dalle elezioni comunali il leghista delle frasi choc sui migranti e sul rogo dei libri di Gramsci : Quelle frasi razziste venivano dal passato di Tancredi Sforzin, candidato per la Lega al consiglio comunale di Vittorio Veneto, ma erano troppo forti per non creare uno sconquasso. Infatti, un giorno e mezzo dopo la notizia della denuncia dell’Osservatorio antifascista, il maestro elementare ha gettato la spugna. Ha ritirato la candidatura dopo aver preso atto che anche il candidato sindaco Toni Miatto lo aveva scaricato. E ha spiegato: ...

Altaforte è fuori dal Salone del libro ma il Veneto compra e distribuisce i suoi libri nelle scuole : La casa editrice di Casapound è fuori dal Salone del libro di Torino e quindi la protesta è servita. E’ giusto così, perché il fascismo non è un’opinione ma un crimine. Ma la questione non può chiudersi qui. Mi chiedo perché la regione Veneto abbia acquistato e distribuito nelle scuole 2500 copie di un testo revisionista pubblicato dalle Edizioni Altaforte. Le ricerche dell’affidabilissimo gruppo di lavoro Nicoletta Bourbaki ci ...

La nuova pizza arriva dal Veneto - la ricetta di Renato Bosco : La pizza è storia, materie prime, tradizione. E i grandi maestri di Napoli e dintorni lo sanno bene. Ma è anche ricerca, sperimentazione, desiderio di spingere questo caposaldo della gastronomia italiana verso nuovi orizzonti, forse distanti dalla ricetta originale partenopea, certo, ma non per questo meno interessanti. Fondamentale, in questo senso, si è dimostrato nel corso degli anni il contributo di quella che potrebbe essere ...

Maltempo - Veneto flagellato dall’Uragano Artico : la protezione civile si mobilita per i soccorsi - verso lo “stato d’emergenza” [LIVE] : Il Veneto flagellato dal Maltempo a causa dell’arrivo dell’Uragano Artico: decidere di interventi di soccorso, anche la protezione civile si è mobilitata. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha disposto che gli uffici regionali avviino l’istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza in seguito ai danni causati dal forte Maltempo che da ieri imperversa sul territorio. Questo in attesa del censimento dei danni che ...

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...

Meteo - il maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Veneto - in 8 finiscono in ospedale dopo il pranzo di Pasqua : intossicati dalla salsa della badante : Sarebbe stata una salsa a base di uova e cipolle rosse preparata dalla badante ucraina di un’anziana a mandare in ospedale otto persone dopo il pranzo di Pasqua. È successo in Veneto, come riferisce Il Giornale di Vicenza: un’anziana signora, i suoi parenti, la sua badante e la famiglia di questa sono finiti tutti in ospedale con mal di stomaco, vomito e diarrea. Per i medici non c’è dubbio, si è trattato di ...

Autonomia : Pd Veneto - dal governo nuovo stop alle velleità di Zaia : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) - “Fanno sorridere, nonostante l’importanza del tema, le affermazioni della delegazione trattante della Regione in replica al ministro Tria, che vorrebbero spiegarci invece come si applicano i costi storici. Credo che loro, ma soprattutto il presidente Zaia, dovrebbero i

La Guardia di Finanza ha sequestrato 12 - 3 milioni di euro in un’indagine sulle tangenti incassate dall’ex presidente del Veneto Giancarlo Galan : La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 12,3 milioni di euro su conti correnti svizzeri nel corso di un’indagine per riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria: riguarda il reinvestimento all’estero di alcune somme di denaro, tra cui le presunte

Sanità : Regione Veneto - ospedale civile di Venezia torna di primo livello (3) : (AdnKronos) - Nella relazione si specifica inoltre che il civile, nella scheda ospedaliera proposta nella delibera 22/2019 trasmessa al Consiglio, è dotato di tutte le specialità previste dal DM 70 per delineare una struttura di primo livello, tra le quali il Pronto Soccorso, l’Emergenza-Urgenza per

Sanità : Regione Veneto - ospedale civile di Venezia torna di primo livello (2) : (AdnKronos) - Ed è proprio al rispetto di quanto previsto dal DM 70, che si riferiscono le motivazioni del DDL della Giunta Regionale, la cui relazione specifica una serie di caratteristiche, previste dallo stesso decreto Balduzzi, che portano a classificare di primo livello l’ospedale di Venezia. I

Sanità : Regione Veneto - ospedale civile di Venezia torna di primo livello : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - L’ospedale civile di Venezia, grazie a un disegno di legge della Giunta regionale del Veneto, portato all’approvazione dallo stesso Presidente nell’ultima seduta, tornerà a fregiarsi della qualifica di Presidio Ospedaliero di primo livello. Il documento approvato costi