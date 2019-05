Primavera di neve e freddo E adesso è allerta per il vento

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Jacopo Granzotto Bombe d'acqua, grandine e gelo colpiscono l'agricoltura Codice giallo della protezione civile per le forti raffiche Strade e metropolitana (ci mancherebbe) chiuse per nubifragio a Roma, in Lombardia stalle scoperchiate, venti di burrasca in Liguria e Sardegna, bombe d'acqua, raffiche difino a 120 chilometri orari e grandinate killer in Puglia, alberi caduti in Veneto dove in quota è tornata la. Può bastare? Con l'arrivo dell'impulsodal nord Europa torna l'emergenza maltempo in tutta Italia. Ieri due vittime ad Urago d'Oglio, nel bresciano. Si tratta di due pescatori romeni di 40 e 42 anni. Stavano cercando riparo da, grandine e pioggia sotto una pianta. L'albero si è schiantato a terra travolgendo i due che sono morti sul colpo. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta. Nella Bergamasca, a Bratto, un tecnico di 47 anni che stava ...

ZoeMedrano7 : RT @ZoilyPuebla_: dove sarai dove sarai mia cara dove sarai notte dopo notte giorno per giorno come la neve aspetta il sole di primavera il… - ZoilyPuebla_ : RT @ZoilyPuebla_: dove sarai dove sarai mia cara dove sarai notte dopo notte giorno per giorno come la neve aspetta il sole di primavera il… - ZoeMedrano7 : RT @ZoeMedrano7: dove sarai dove sarai mia cara dove sarai notte dopo notte giorno per giorno come la neve aspetta il sole di primavera il… -