leggo

(Di lunedì 13 maggio 2019) Dal Santobono di Napoli un nuovo bollettino sulla situazione di, la bimba ferita nella sparatoria in piazza Nazionale. « Le condizioni cliniche della bambina al momento sono...

OcchioSalerno : Noemi, nuovi interventi per liberare le vie aeree: la prognosi resta riservata - leggoit : #Noemi, nuovi interventi per liberare le vie aeree: prognosi resta riservata #Napoli - gattonero626 : RT @mattinodinapoli: Noemi, nuovi interventi per liberare le vie aeree: la prognosi resta riservata -