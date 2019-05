Maltempo | esondato il fiume Savio in Emilia Romagna Le immagini dall’elicottero dei

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019)ilin provincia di Forlì Cesena. Al lavo squadre fluviali dei Vigili del fuoco: recuperate a Ponte Scolle due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione. Nelleil sorvolo dell’elicottero Drago 121 Cronaca Di F. Q.., allarme fiumi in. Esonda il, interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia L'articoloilin. Ledall’elicottero dei vigili del fuoco proviene da Il Fatto Quotidiano.

emergenzavvf : #Maltempo #13maggio 9:30, esondato il fiume Savio in provincia di #ForlìCesena. Squadre fluviali #vigilidelfuoco al… - Agenzia_Ansa : #Maltempo, esondato il fiume #Savio in Emilia Romagna. Vigili del fuoco al lavoro per aiutare le persone in diffico… - RaiNews : #Maltempo: esondato il fiume Savio, sospesa linea ferroviaria Bologna-Rimini. In Emilia Romagna estesa l'allerta me… -