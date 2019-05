Living Planet Symposium | il neopresidente ASI | “L’Italia è molto orgogliosa delle proprie

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ildell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, è intervenuto questa mattina a Milano, in occasione dell’apertura del, l’evento promosso dall’Agenzia Spaziale Europea e considerato la più grande conferenza sull’Osservazione della Terra dallo spazio: “L’Italia èattività spaziali,” ha dichiarato Saccoccia, rimarcando il ruolo di “player di primo piano” che ha il nostro Paese nelle attività internazionali. Il numero dell’ASI ha ricordato anche il recente lancio, il 22 marzo scorso, “del satellite Prisma”, un programma tutto Made in Italy: “E’ un precursore, un dimostratore“, frutto di una cordata industriale gestita da Asi e costituita dalla OHB Italia -che si è occupata della realizzazione del satellite e del sistema ...

