La Yaris WRC di Tänak vince il Rally del Cile

motorinolimits

(Di lunedì 13 maggio 2019) La ToyotaWRC di Ottha conquistato la seconda vittoria della stagione nella prima edizione deldelha effettuato una brillante prestazione in una gara impegnativa con il miglior tempo durante la Power Stage, guadagnando punti extra per salire fino al secondo posto nel campionato piloti, a soli 10 punti … L'articolo LaWRC diildelMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

motorboxcom : Rally del Cile: Ott Tanak e la Toyota Yaris Wrc dominano la prima tappa - Gianluca_Wrc : Rally Chile Ott Tanak su Toyota Yaris WRC Plus comanda in Chile dopo la prima mattinata di gara, un Rally con il c… - Gianluca_Wrc : Rally Chile Il Norvegese Andreas Mikkelsen su Hyundai i20 WRC Plus, si aggiudica lo Shakedown in Chile con il clim… -