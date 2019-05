Internazionali d’Italia – L’Anisimova non lascia scampo a Elisabetta Cocciaretto

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Niente da fare per la tennista italiana, costretta ad arrendersi con il punteggio di 6-3, 6-3 al cospetto della sua avversaria americanasaluta glid’Italia 2019 al primo turno, niente da fare per l’italiana al cospetto di Amanda Anisimova, capace di imporsi con un doppio 6-3 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Giunta al main draw grazie ad una wild card, l’azzurra non riesce ad arginare la statunitense, che stacca così il pass per il secondo turno dove affronterà Kiki Bertens.L'articolod’Italia – L’Anisimova non, l’azzurra stesa in due set SPORTFAIR.

