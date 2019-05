Giro, volata di Viviani a Orbetello

Eliastavolta non manca la. Dopo la beffa di Fucecchio,il veneto abattezza la ruota di Ackermann e lo batte sul traguardo aggiudicandosi la terza tappa, partita da Vinci (220 km). In rosa sempre Roglic. La sorpresa della partenza si chiama Sho Hatsuyama. Il giapponese scatta subito e percorre solitario le colline senesi, mentre il gruppo non forza l' andatura. Anche 5 minuti di vantaggio per il battistrada, che viene assorbito a 75 km dal traguardo, quando la strada torna piatta prima di Grosseto.(Di lunedì 13 maggio 2019)