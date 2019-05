Giro d’Italia 2019 | partenza col botto su Rai Due | i dati d’ascolto | 2 milioni e 13% di

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019)colper ild’Italiasui canali Rai, la Corsa Rosa non tradisce mai e raccoglie davanti ai televisori un pubblico importante che ha seguito con grande passione le prime due tappe che sono andate in scena nel weekend. La cronometro d’apertura, corsa sabato 11 maggio a Bologna tra le 16.45 e le 20.00 col successo dello sloveno Primoz Roglic che ha indossato la maglia rosa, ha raccolto l’interesse di 1,065di spettatori su Rai Due con uno share del 6,42%. La tappa in linea di domenica (in tradizionale orario pomeridiano), 205 km da Bologna a Fucecchio con la vittoria in volata del tedesco Pascal Ackermann, è stata seguita sempre su Rai Due da 1,5di telespettatori (9,3% di share) con un mostruoso picco di 2pari al 13% di share in occasione dello sprint conclusivo. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

