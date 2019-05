Ferrari | il post GP Barcellona è ancora più brutto

Ferrari : “Aggiornamenti non sufficienti - non abbiamo risposte precise” : La Scuderia Ferrari archivia il GP di Spagna con un quarto e un quinto posto in un weekend indubbiamente sotto le aspettative e che spingerà il team a lavorare ancora più sodo fin dai test di martedì e mercoledì proprio al Circuit de Barcelona-Catalunya. Nelle dichiarazioni dopo gara, stupiscono non poco le contraddizioni: si passa […] L'articolo Ferrari: “Aggiornamenti non sufficienti, non abbiamo risposte precise” sembra ...

F1 - GP Spagna 2019 : Ferrari - ritorno al 2014. SF90 con lacune incolmabili. Si lotta per il 2° posto costruttori - mirino già sul 2020? : Doveva essere la stagione della riscossa, doveva essere l’anno in cui inseguire concretamente il trionfo iridato, doveva essere la volta buona per andare a caccia del trofeo. Nulla di tutto questo, il risveglio è stato traumatico per la Ferrari che ha incominciato il Mondiale F1 nel peggior modo possibile: cinque gare, cinque doppiette Mercedes, Rosse sempre abbondantemente staccate dalle Frecce d’Argento che hanno già preso il ...

VIDEO Leclerc - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari con la ruota posteriore contro il muro! Macchina illesa : Un rischio calcolato, ma c’è stata tanta paura nella sessione di prove libere nella quale, sulla strettissima pista di Baku, per quanto riguarda il GP di Azerbaijan. Sulla strettissima pista cittadina la Ferrari di Charles Leclerc è andata a toccare il muro con la ruota posteriore, rischiando l’incidente: la Macchina è rimasta per fortuna illesa, con il monegasco che ha potuto continuare senza problemi, andando addirittura ad imporsi ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Azerbaijan 2019. Una su tutte : il Mondiale è solo un’utopia per la Ferrari? : Siamo solamente a fine aprile ed al quarto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno, ma il Gran Premio dell’Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku rischia di essere già decisamente importante e indicativo per il prosieguo dell’intera annata. Gli spunti non mancano, specialmente in casa Ferrari, e vanno analizzati con grande attenzione. Andiamo a conoscere le cinque domande più interessanti che caratterizzeranno il fine ...

La Ferrari a Baku cerca risposte e Leclerc vuole incassare i crediti : Una lunga vigilia sospesa. Di questo si tratta per chi tifa Ferrari: il Gp dell'Azerbaigian come un salvagente, non ultimo ma decisivo per tenere in pista una speranza. La rossa: bene nei test, male ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : la Ferrari lavora ad una nuova ala posteriore per Barcellona. Ammissione palese : qualcosa nell’aerodinamica non quadra : Tre gare sono andate in archivio nel Mondiale 2019 di Formula Uno e la situazione in Ferrari desta preoccupazione. Le tre doppiette della Mercedes e la vetta del campionato piloti occupata dal britannico Lewis Hamilton non erano ciò che la scuderia di Maranello aveva pianificato per l’inizio di quest’annata. Una Rossa dall’andamento altalenante: bruttissima in Australia, bellissima ma inaffidabile in Bahrein e senza infamia e ...

Ferrari al lavoro sull’ala posteriore : La Ferrari sta già lavorando per risolvere i problemi che ha vedono inseguire la Mercedes. Dopo i primi segnali promettenti. la Rossa ha dovuto assistere impotente a tre doppiette dei rivali nei primi tre GP finora disputati. Secondo Nico Rosberg, il problema è l’aerodinamica e Lewis Hamilton concorda: “Sappiamo che la Ferrari è di oltre […] L'articolo Ferrari al lavoro sull’ala posteriore sembra essere il primo su ...

Ferrari - botta e risposta tra Montezemolo ed Elkann - : UOMO SOLO AL COMANDO Intervistato nei giorni scorsi da Repubblica , l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo , aveva affermato, tra le altre cose, di vedere una Scuderia ...

Formula 1 - Ferrari : clima disteso - ma servono risposte in vista del Gran Premio di Baku : Le prime tre gare della stagione per la Ferrari sono state un po' altalenanti: irriconoscibile in Australia , ottima in Bahrain , ancora una volta inespressa il weekend scorso in Cina . Mettere a ...

F1 - Mattia Binotto : “La Ferrari avrà presto una nuova ala posteriore” : Dopo la delusione del GP della Cina, terza prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, il tema del momento è il seguente: i problemi della Ferrari. Ingegneri via web e non solo hanno espresso il proprio parere su quello che non va nella SF90 e la riposta alla mancanza di carico aerodinamico. La Rossa fatica ad essere veloce in curva, specie in quelle lente, ed ha una forte criticità rispetto alla Mercedes, assai performante in questo aspetto. In ...

Rosberg critica la Ferrari : "Hanno preso la direzione sbagliata con la monoposto" : È quello il punto in cui perdono tanto tempo - sono le parole dell'ex campione del mondo riportate da Motorsport.com -. Non è una cosa ideale se vuoi staccare il miglior tempo possibile. Dunque, in ...

Ginnastica – Vanessa Ferrari operata ad entrambi i piedi : sui social le immagini del pre e post operatorio [GALLERY] : Operazione perfettamente riuscita: Vanessa Ferrari operata ad entrambi i piedi, sui social gli aggiornamenti della ginnasta Vanessa Ferrari è stata operata con successo oggi: la ginnasta azzurra ha dovuto subire un intervento ad entrambi i piedi a causa di uno speroncino osseo da ripulire e di una borsite. E’ stata la stessa atleta ad aggiornare tutti i suoi fan sul pre e post operatorio: dal lettino, al camice, fino al selfie ancora ...

#Ferrari salva la reputazione. Terzo posto per Bmw nella #RepTrak - Top Speed : Dopo l'appuntamento con la Global RepTrak® 100 , il ranking delle 100 aziende più apprezzate al mondo, Reputation Institute , leader mondiale nella misurazione e gestione della Corporate Reputation, ...