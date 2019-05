Di Maio | «Troppa tensione sociale» Lega | «Minacce di morte a Salvini unica novità»

Di Maio : «Troppa tensione nelle piazze». Lega : «Minacce di morte a Salvini unica novità» : Tra gli alleati di governo, guerra dei nervi in vista dell'ultimo Cdm prima delle Europee, previsto per lunedì prossimo. «Troppo nervosismo in Italia, troppa tensione nelle...

Il messaggio di Di Maio a Salvini : "Nel Paese troppa tensione. Basta slogan - lavoriamo" : “Vedo e sento molto nervosismo in Italia”. Luigi Di Maio non lo cita direttamente, ma manda un messaggio a Salvini, chiedendo “a tutte le forze politiche anche all’interno del governo: Basta slogan, Basta polemiche, vogliamo lavorare”. Di Maio nel suo post su Facebook fa riferimento alle contestazioni dell’estrema destra contro Mimmo Lucano alla Sapienza, ma non solo.“Alla Sapienza oggi sono ...

Di Maio sul ddl Pllon : "Va riscritto - c'è troppa rigidità" : Un figlio è un atto d'amore ed è dovere della politica mettere in condizione i suoi genitori affinché gli possano dare il meglio', prosegue il leader pentastellato. Il capo politico del M5S avverte: '...