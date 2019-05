Alimenti | NAS | operazione ‘oro giallo’ contro l’olio extravergine contraffatto

Alimenti - nuovi cibi per chi fatica a deglutire : la dieta nasce in ateneo : Addio ai cibi ‘punitivi’, incolori e insapori, ai quali sono costretti oggi i malati di disfagia, l’incapacità a deglutire correttamente che secondo le stime colpisce in Italia circa 6 milioni di persone, con punte del 20% sopra i 50 anni, del 45% tra gli over 75 e del 60% negli anziani più fragili. Per questi pazienti, che mangiando vanno incontro a rischi gravi fino alla malnutrizione in 6 casi su 10, arrivano degli Alimenti ...