Migranti | atti su sequestro Jonio in ritardo in Procura | domani decisione pm

Mare Jonio - Conte : “Con Salvini siamo d’accordo sul sequestro. I Migranti verranno fatti scendere” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “Circa la vicenda della nave Mare Jonio ci siamo sentiti con Salvini e siamo d’accordo sul sequestro, la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C’è di mezzo l’autorità giudiziaria e non entro nel merito. I migranti a bordo verranno fatti scendere e messi in sicurezza, ci mancherebbe, mica li mettiamo nelle ...

Nave Mare Jonio sequestrata a Lampedusa. Conte : i Migranti verranno fatti scendere : La Mare Jonio, la Nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato a 40 miglia dalle coste della Libia 30 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria, è stata sequestrata a...

Mare Jonio salva 29 Migranti - in mattinata altri 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Niente porto alla nave dei ... : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti migranti di ALESSANDRA ZINITI Ieri la guardia costiera libica ha soccorso e riportato indietro 230 migranti ...

L’Oms : «Non è vero che i Migranti portano malattie» : Che «i migranti portino le malattie è un falso mito». Al contrario, invece, «la salute delle persone che arrivano è buona, ma è forte il rischio che peggiori una volta giunti nei paesi di destinazione a causa delle cattive condizioni in cui vivono». Sono molto chiare le conclusioni del primo rapporto sulle condizioni di salute di rifugiati e migranti in Europa, redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Il documento, ...

Il reale rischio che i Migranti portino malattie nei Paesi che li ospitano : I migranti possono essere più vulnerabili sia nei luoghi di origine, sia di transito che di destinazione, a causa dell'alta prevalenza di malattie infettive in alcuni Paesi di partenza, dei problemi nell'accesso ai servizi sanitari o di condizioni di vita deprivate nei Paesi di transito e destinazione. Ma c'è un rischio molto basso di trasmissione di queste malattie alla popolazione dei Paesi ospitanti. È quanto emerge dal 'Report on ...

Oms : dai Migranti basso rischio di trasmissione malattie ai paesi ospitanti : Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la maggior parte di chi arriva è in buona salute. Il rapporto ha raccolto ed analizzato più di 13mila documenti a partire dal 2014 sullo stato di salute ...

Migranti : Salvini - 'mi alzo ogni mattina per difendere sicurezza da nuovi occupanti' : Caltanissetta, 25 apr. (AdnKronos) - "Io onoro chi ha dato la vita per il tricolore e da ministro mi alzo la mattina per difendere la sicurezza di questo paese dai nuovi occupanti, non doveva passare lo straniero allora né passerà oggi". Così Matteo Salvini a Caltanissetta.

Migranti - Guardia Costiera vieta alla Mare Jonio attività di ricerca e soccorso : Stop all'attività di ricerca e soccorso, Sar, fino a quando la Mare Jonio non si adeguerà "alla normativa di settore". Questa la decisone della Guardia Costiera al termine di un'ispezione sull'...

Un esponente del Partito delle Libertà austriaco ha scritto una poesia in cui paragona i Migranti ai ratti : Un esponente del Partito delle Libertà austriaco (FPÖ), che fa parte della coalizione di governo in Austria, ha scritto una poesia sui migranti intitolata Il ratto di città, in cui paragona gli immigrati che vivono in Austria ai roditori e intima

Migranti - Vaticano e vescovi : "Italia modello europeo". Ribaltone : Salvini non è più il "cattivo razzista"? : "Corridoi umanitari, modello Italia". "I corridoi umanitari funzionano". Sorpresa, Avvenire e Osservatore romano concordano: vuoi vedere che quel cattivone di Matteo Salvini, alla fine, non è un bieco razzista? Leggi anche: Sea Eye, la Ong rifiuta lo sbarco dei Migranti. Salvini: "Buon viaggio" I du

Europee - Di Battista : “Non mi candido. La stampa? Ha scelto Salvini. Il M5s supporti diritto dei Migranti a stare a casa loro” : “È un po’ di tempo che non ci vediamo. Io sto bene, anzi benissimo sto facendo cose molto interessanti”. Alessandro Di Battista rompe il silenzio con una diretta Facebook. “Ho riflettuto” sull’opportunità di una candidatura alle Europee “e ho detto no“. “Quando sono tornato dal viaggio in Centro America il Movimento 5 Stelle mi ha chiesto di dare una mano – racconta l’ex membro ...

Crozza-Salvini innamorato : “I porti? Vanno attrezzati per attirare più Migranti”. Poi riceve un sms che gli fa cambiare idea… : Sul palco di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini completamente trasformato dall’amore per Francesca Verdini: “I nostri porti sono un’eccellenza tutta italiana e quindi Vanno valorizzati, Vanno attrezzati per attirare più migranti, magari con animatori che all’arrivo mettono al collo ghirlande, offrono cocktail di benvenuto. Perché d’ora in poi salveremo tutti ...