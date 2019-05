In questa ‘maledetta primavera’ il freddo proseguirà | Coldiretti | “il meteo non promette

meteoweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) Quella in corso è una “maledetta primavera“, come la definisce lache già conta e piange i danni ai raccolti, con questo altalenare di severo maltempo che sta attraversando l’Italia e nonniente di buono nemmeno per i prossimi giorni. L’allertaè infatti estesa a quasi mezzo stivale, soprattutto regioni settentrionali e centrali . “Pioggia abbondante, tempeste di ghiaccio e vento forte stanno sferzando la Penisola in una stagione particolarmente delicata per l’agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che – sottolinea– iniziano a fare i primi frutti. La grandine è evento più temuto in questo momento perchè i chicchi si abbattono sulle verdure e sui frutteti e spogliano le piante comndo i raccolti successivi“. Le perdite si stimano in diversi milioni di euro. ...

