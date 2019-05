Formula 1 – Binotto non cerca scuse a Barcellona | “non abbiamo una risposta! Critiche?

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) La profonda analisi di Mattiadopo la quinta doppietta consecutiva della Mercedes a: le parole del team principal Ferrari al termine del Gp di Spagna Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da incubo per il Cavallino. Andrej ISAKOVIC / AFP Sicuramente deluso, ma pronto a reagire, Mattiaha così commentato il risultato di oggi: “non è un buon pomeriggio, tutto il weekend non è stato buono, compimenti a Mercedes, hanno dimostrato di essere bravi, dobbiamo guardare avanti, sempre testa alta, dobbiamo lavorare con più stimolo e voglia di far bene.portato qua degli aggiornamenti di aerodinamica e motore, hanno funzionato ...

