F2 | GP Spagna 2019 | risultato gara-2 Luca Ghiotto rimonta ed è secondo | vince De Vries

F1 streaming - GP Spagna 2019 : orari - diretta - differita e repliche su Sky e TV8. Il programma completo : Oggi domenica 12 maggio si disputa il GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. A Barcellona si preannuncia una bella battaglia per la vittoria tra le due Mercedes che scatteranno dalla prima fila: Valtteri Bottas si trova in pole position davanti a Lewis Hamilton, il finlandese sta minando le certezze del compagno di squadra e andrà a caccia della seconda vittoria stagionale per allungare in testa alla classifica generale ma il Campione del ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale. Ferrari - serve un colpo di genio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di F1. Sul tracciato del Montmeló, la Mercedes parte con i favori del pronostico. La Stella a tre punte ha monopolizzato la scena in qualifica grazie al finlandese Valtteri Bottas (pole position) ed a Lewis Hamilton (secondo). Una prestazione impressionante, dettata da una monoposto ben bilanciata, capace di fare la differenza soprattutto nel secondo e nel ...

F1 - GP Spagna 2019 : Mercedes favorita assoluta per la quinta doppietta - Ferrari a caccia dell’impresa per rialzare la testa : Dopo un sabato completamente dominato dalla Mercedes ed in particolare da Valtteri Bottas, in stato di grazia, ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte degli sconfitti della giornata di ieri in una corsa molto importante e significativa per gli equilibri di un Mondiale di Formula Uno che sembra aver già preso la via di Stoccarda per il sesto anno consecutivo. Le giornate di prove hanno emesso un verdetto inequivocabile e sconfortante ...

Mattia Binotto F1 - GP Spagna 2019 : “Evidenziati i punti deboli della Ferrari - giornate così insegnano a crescere” : Giornata davvero molto difficile per la Ferrari, le qualifiche del GP di Spagna 2019 non hanno sorriso al Cavallino Rampante che non è mai riuscito a essere protagonista a Barcellona: Sebastian Vettel terzo, Charles Leclerc quinto, distacchi abissali dalla Mercedes che sta dominando il weekend del Montmelò con una facilità disarmante. Le Rosse perdono troppo terreno nel terzo settore e non riescono mai a ribattere contro le Frecce ...