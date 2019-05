Cosa succede al nostro corpo quando si smette di mangiare carboidrati

Ecco Cosa succede al cervello quando lavori dopo aver dormito meno di sei ore : Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Sono fin troppi gli impiegati che somigliano a stanchissimi zombie, che vanno a lavoro senza aver dormito abbastanza. I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, che raccomandano tra le sette e le nove ore di sonno a notte, hanno rilevato che un adulto su tre non dorme ...

Generazioni a confronto - Cosa succede quando l’azienda passa ai figli : «l’azienda è come un figlio, ma un figlio disabile, perché a differenza degli altri figli non ha la capacità di emanciparsi. Il compito dell’imprenditore è che questa vada avanti anche senza di lui». Ed è la cosa più difficile da fare per chi ha creato l’azienda si potrebbe aggiungere alle parole di Luca Marcolin, partner di Family Business Unit, rivolte alla platea di Nobìlita, il festival del lavoro di Bologna. In Italia, i dati sono di ...

Il figlio di 18 mesi e suo marito scompaiono nel nulla - dopo 21 anni succede qualCosa d’incredibile : Maria Mancia viveva in California con il marito Valentin Hernandez e il figlio Steve di 18 mesi. Un giorno, di rientro a casa, ha avuto una sorpresa terribile: aprendo la porta ha notato che c’era uno strano silenzio, sapeva che c’era qualcosa che non andava. La donna è subito corsa in giro per l’abitazione per capire cosa fosse successo. È così che si è resa conto che mancava una cosa molto importante. Il figlio Steve era scomparso. E ...

Cosa succede quando la crema solare penetra nella pelle : crema solare, raccomandano i medici, a protezione dai quei raggi che, si sa, è un attimo che ti arrostiscano. Ma una crema solare basterà davvero come protezione dal sole estivo? Ma, soprattutto, in che modo la crema interagisce con il corpo? Essendo, appunto, una crema, classificata, tra l'altro, come cosmetico, nessuno ha mai pensato all'impatto con la pelle. Oggi - è questa la notizia - la Food and Drug Administration rende noti i ...

Grande Fratello - furiosa lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : 'Non sono una rinc***'. Ecco Cosa sta succedendo : nella notte è scoppiata una lite furiosa tra Martina Nasoni, 'la ragazza con il cuore di latta' e Daniele Dal Moro . Negli ultimi giorni i due si sono molto avvicinati, ma qualcosa nel rapporto appena ...

Europa League - la disfatta per il Valencia era nell’aria : ecco Cosa succede alla cronista durante il collegamento dal campo : L’Arsenal è la prima finalista di Europa League. I Gunners hanno battuto in trasferta il Valencia 4-2 in rimonta dopo essersi già imposti per 3-1 nella gara d’andata. La partita è stata segnata anche da un curioso episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, una cronista spagnola, in collegamento da bordo campo è stata centrata in pieno da una pallonata, finendo per scomparire dall’inquadratura. L'articolo Europa League, la disfatta ...

Altro che Brexit : Volvo non teme il fallimento del ‘no-deal’ e Cosa potrebbe succedere : Polestar (Volvo) non cede alle incertezze generate dalla Brexit ma gli scenari di un eventuale ‘no-deal’ sono ancora troppo incerti Polestar, divisione sportiva ed elettrica di Volvo e di proprieta dei cinesi di Geely, ha ampliato significativamente la sua capacità di ricerca e sviluppo con la creazione di un nuovo centro nel Regno Unito. Totalmente in controtendenza, mentre tutti gli altri costruttori automobilistici (e non ...

Quota 100 : Cosa succede se un reddito è considerato incumulabile : Le nuove disposizioni in materia di pensionamento, introdotte dal Decretone Pensioni e reddito di cittadinanza, prevedono all’art. 14 – in via sperimentale per il triennio 2019-2021 – la possibilità di andare in pensione in deroga agli ordinari requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata: stiamo parlando, naturalmente, della pensione “Quota 100” che, come noto, consente di pensionarsi maturando un’età anagrafica minima di ...

Cosa succede a Casal Bruciato - Roma : I militanti di Casapound contestano con violenza l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di etnia rom, che oggi ha ricevuto la visita della sindaca Virginia Raggi

Navigator - 78 mila candidati per 3 mila posti : Cosa succede ora : Al primo posto per numero di candidati Campania e Sicilia. La prossima tappa sarà la selezione attraverso i Test per...

Problemi con le chiamate rapide su smartphone OnePlus - Cosa succede e soluzione prevista : Le chiamate rapide vi danno noia su smartphone OnePlus più o meno recenti? Queste scompaiono giornalmente, nonostante siano state memorizzate a dovere? Non siete gli unici a sperimentare questo tipo di bug, anzi è molto diffuso oltre che essere fastidioso. Cerchiamo dunque di capire cosa sia riconducibile l'anomalia e se, per il momento, esiste una specifica soluzione. Le prime segnalazioni di Problemi con le chiamate rapide su smartphone ...

Cosa succederebbe se Call of Duty incontrasse Goat Simulator? Goat of Duty è il folle progetto degli italiani di 34BigThings : Cos'hanno in comune Call of Duty e Goat Simulator? Al di là di essere entrambi degli incredibili successi commerciali apparentemente nulla ma la risposta a questa "annosa" domanda d'ora in poi sarà assolutamente ovvia: Goat of Duty.34BigThings, team italiano conosciuto soprattutto per l'ottimo Redout, sta lavorando su un progetto all'apparenza a dir poco folle che sembra effettivamente unire Call of Duty e Goat Simulator. Pensate a un gioco ...

Pensioni Lavori usuranti : Cosa succede alle domande inviate dopo il 1° maggio : Come ribadito dall’Inps, sono scaduti i termini per presentare domanda di accertamento requisiti per accedere alla Pensione Lavori usuranti: il termine ultimo è stato lo scorso 1° maggio 2019. Questo il testo dell’avviso pubblicato dall’istituto sul portale: “Il 1° maggio 2019 è il termine ultimo per presentare le domande di riconoscimento dello svolgimento di Lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai lavoratori che ...

Cosa succede in caso di condanna per apologia del fascismo? : Un militante di estrema destra fa il saluto fascista di fronte alla tomba del dittatore Benito Mussolini a Predappio (foto: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images) Manca un solo giorno all’inizio del Salone del libro, uno degli eventi culturali più importanti in Italia, e si continua a parlare (quasi) solo di un aspetto: la presenza, tra gli espositori, di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, che ha pubblicato Io sono Matteo Salvini. ...