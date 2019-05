Terrapiattisti a Palermo | Lo sbarco sulla luna è una invenzione

Siamo stati alla conferenza stampa dei Terrapiattisti a Palermo : “La scoperta della forma delle terra è solo l'inizio. Da lì capiremo che tutto il resto è una grande mistificazione, a cominciare dalla storia dell'umanità scritta dai poteri forti”. Nonostante i toni beffardi dei giornalisti, i relatori del convegno che si terrà domani a Palermo con lo scopo principale di dimostrare che la terra è piatta, non sembrano badarci. E con tono pacato rispondono con calma nel corso di una conferenza ...

Terrapiattisti di tutto il mondo - unitevi! A Palermo : La Terra è rotonda per il Comune di Palermo che prende le distanze dal raduno dei Terrapiattisti, in programma nel capoluogo siciliano il 12 maggio, all'Hotel Garibaldi: dieci ore, dalle 9 alle 19 per mutare prospettiva e imparare a mirare orizzonti senza curvature. "L'amministrazione comunale informa che l'iniziativa non ha alcun patrocinio istituzionale e che gli organizzatori sono stati diffidati dal diffondere materiale con lo stemma o ...

Terrapiattisti - a Palermo il primo convegno : dal “dimenticato impero dei giganti” all'”egocentrismo della stella polare” - ecco il programma : Terrapiattisti di tutto il mondo (piatto), unitevi! La data da segnarsi è il 12 maggio 2019. Il luogo prescelto è l’Hotel Garibaldi di Palermo. Terra piatta: tutta la verità è invece il titolo del convegno che si svolgerà in due sessioni, mattina e pomeriggio, e che vedrà avvicendarsi ben 4 relatori per dodici tematiche in esame. L’apertura delle nove del mattino con Agostino Favari è la parte più pragmatica della giornata terrapiattista. Con ...

