NCIS 16 e FBI 1 due nuovi episodi su Rai 2 domenica 12 maggio

Nuovi episodi di NCIS 16 e FBI su Rai2 tra Halloween e rapine domenica 5 maggio : trame e promo : Nuovo appuntamento con NCIS 16 e FBI su Rai2 domenica 5 maggio con due episodi inediti in prima visione assoluta per l'Italia: i procedural di CBS sono in onda, in esclusiva italiana, nella prima serata domenicale della seconda rete Rai, quella che più di tutte ospita nei suoi palinsesti le serie poliziesche americane. NCIS 16 sta ormai per concludersi negli Stati Uniti col finale di stagione in onda questo mese, ma è già stata rinnovata da ...

NCIS 16 e FBI su Rai2 domenica 28 aprile con due nuovi episodi : anticipazioni e promo : Nuovo appuntamento con NCIS 16 e FBI domenica 28 aprile con due episodi inediti in prima visione assoluta per l'Italia: i due procedural di CBS presidiano la prima serata domenicale della seconda rete Rai con le loro stagioni più recenti e lo faranno fino all'estate. NCIS 16, che sta per concludersi negli Stati Uniti col finale di stagione ed è già stata rinnovata per un diciassettesimo capitolo, sarà in onda su Rai2 con la prima parte di ...

NCIS 16 in onda a Pasqua su Rai2 - domenica 21 aprile a tutto crime con FBI e il finale di Blue Bloods 8 : Non solo la loro programmazione non si ferma, ma addirittura si arricchisce: il quarto episodio di NICS 16 in onda a Pasqua su Rai2 è seguito da ben due episodi di FBI, anch'essi in prima visione in Italia, e il finale di Blue Bloods 8. Rai2 ha deciso di programmare una serata a tutto crime coi suoi procedural per la domenica di Pasqua, che parte come di consueto con un nuovo episodio in prima tv assoluta per l'Italia di NCIS, la serie di ...

Terzo appuntamento con NCIS 16 su Rai2 insieme a FBI : trame e promo degli episodi di domenica 14 aprile : Il 14 aprile continua col Terzo appuntamento in prima visione italiana la programmazione di NCIS 16 su Rai2, in onda con un episodio a settimana ogni domenica in prima serata seguito da FBI. La serie CBS, giunta alla sedicesima stagione restando uno dei programmi più visti dell'emittente e della tv americana, è stata appena rinnovata per una diciassettesima stagione, dopo che la star Mark Harmon, protagonista e produttore esecutivo, ha ...

NCIS 16 e FBI domenica 7 aprile su Rai 2 le anticipazioni : NCIS 16 e FBI 1 su Rai 2 domenica 7 aprile dalle 21:20 Torna il doppio appuntamento con l’azione su Rai 2 domenica 7 aprile con la sedicesima stagione di NCIS che farà da traino alla novità FBI, un po’ come è avvenuto negli Stati Uniti nel corso di questa stagione (le due serie sono attualmente ancora in onda su CBS, le puntate arrivano a pochi mesi di distanza dall’America). NCIS 16 la puntata di domenica 7 aprile Ama il tuo ...

Programmi TV di stasera - domenica 31 marzo 2019. Su Rai 2 torna NCIS e debutta la nuova serie FBI : FBI - Missy Peregrym e Zeeko Zaki Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata Fabio Fazio intervisterà il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Ospiti del programma Simona Ventura, Giorgio Panariello, Fiorella Mannoia, Carolina Raspanti, Carlo Cottarelli, Stash dei The Kolors con Elodie. A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino, Nino Frassica, Teo Teocoli, Francesco ...

Domenica dal profumo CBS su Rai 1 : NCIS 16 e FBI 1 in prima tv assoluta : La stagione 16 di NCIS e la novità FBI da Domenica 31 marzo su Rai 2 Da bestia nera a salvezza. Le tanto odiate (da Carlo Freccero) serie tv americane poliziesche di CBS tornano su Rai 2 in prima tv assoluta e dopo il sabato con The Rookie e Bull (leggi qui), Domenica sera arriva l’attesa sedicesima stagione di NCIS e la novità fresca fresca di stagione FBI. Entrambe sono attualmente in onda anche negli Stati Uniti e curiosamente anche lì ...